За сутки в Ростовской области выявили 242 случая коронавируса

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 242 случая, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 91. В Батайске, Шахтах и Белокалитвинском районах, в Таганроге и Аксайском районе — по шесть, в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Зерноградском, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах — по пять. По четыре случая выявлено в Азовском, Багаевском, Егорлыкском, Морозовском, Неклиновском Семикаракорском районах, по три — в Азове, Зверев, Новочеркасске, Боковском, Волгодонском, Зимовниковском, Кашарском, Мартыновском, Милютинском, Песчанокопском, Сальском, Тацинском и Цимлянском районах, по два — в Гуково, Донецке, Дубовском, Каменском, Орловском, Пролетарском, Усть-Донецком, Целинском и Чертковском районах, по одному — в Волгодонске, Заветинском, Куйбышевском, Миллеровском, Октябрьском, Тарасовском и Шолоховском районах.

За прошедшие сутки в регионе выздоровели 260 человек. Умерли 12 человек.

По состоянию на утро 29 марта количество инфицированных в области превысило 80,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1912. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии выздоровели более 72,1 тыс. человек, умерли 3 533 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева