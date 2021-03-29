На создание семи километров тротуаров в Краснодаре потратят 31,9 млрд рублей

В краевой столице в рамках развития дорожной сети в 2021 году запланировано строительство новых тротуаров, общая протяженность которых составит около семи километров. По данным, озвученным заместителем главы администрации Артемом Дорониным в ходе еженедельной планерки, общая сумма инвестиций в строительство восьми объектов составит 31,9 млрд руб.

В настоящий момент заключены госконтракты на строительство тротуаров по улицам Подсолнечная (два участка – от улицы Багратионовской до дома №185 и от дома №185 до улицы Заречной), Сахалинская, Ивовая, Фанагорийская, Молодежная, Учительская, Дмитрия Благоева. Срок окончания всех работ – 28 октября 2021 года.

Кроме того, в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети с начала года выполнен ямочный ремонт дорог на 74 участках, общая площадь составила 15 тыс. кв. м, ремонт завершится к маю текущего года.

Городской администрацией ведутся торги по определению подрядчика для ремонта дорог на трех участках: на улице Красная от улицы Длинной до Советской, улице Северной от Тургенева до Аэродромной, улице Рашпилевская от Советской до Постовой.

Также за счет облигационных займов заключены контракты на реконструкцию улицы Черкасской от Восточно-Кругликовской до улицы Героев-Разведчиков и улицы Константина Образцова. На этих участках дороги работы завершатся к 30 ноября 2021 года.

Ольга Логинова