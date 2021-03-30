Джаз вышел из тени

В Новосибирске стартовал VIII Транссибирский арт-фестиваль, возглавляемый скрипачом Вадимом Репиным. Одно из его главных событий состоялось в первый же день — российская премьера двойного концерта «Shadow Walker», написанного крупнейшим британским композитором Марком-Энтони Тёрнеджем по заказу фестиваля. На открытии побывал Илья Овчинников.

Год назад все, что происходило с Транссибирским арт-фестивалем, поражало воображение: когда почти везде в мире прекратились спектакли и концерты, форум все-таки успел открыться — и был «поставлен на паузу» неделю спустя. За те дни состоялся лишь один вечер с публикой и еще четыре — без нее, в том числе последний во всей России симфонический концерт перед долгим затишьем. Значительная часть событий, задержавшись на полгода, прошла осенью, в том числе мировая премьера новой версии сочинения «La Sindone» («Плащаница») Арво Пярта для скрипки с оркестром. Так даже самый непредсказуемый сезон «Транссиба» не обошелся без премьеры, продолжив традицию: с первого фестиваля здесь почти каждый год исполняется новое произведение для скрипки с оркестром, написанное для Вадима Репина.

Но «Shadow Walker» Тёрнеджа стоит особняком даже в череде премьер, среди которых скрипичные концерты Беньямина Юсупова, Леры Ауэрбах, Софии Губайдулиной, Александра Раскатова плюс названная пьеса Пярта: все они созданы композиторами из бывшего СССР, хотя и всемирно известными. Фактически Тёрнедж — первый автор крупного сочинения, написанного по заказу «Транссиба», полностью принадлежащий западноевропейской музыкальной жизни и не говорящий по-русски. Его концерт для двух скрипок с оркестром, предназначенный для Вадима Репина и Дэниела Хоупа, стал результатом совместного заказа Транссибирского арт-фестиваля, Стамбульского филармонического оркестра «Борусан» и Эссенского филармонического оркестра. Первые исполнения с участием Репина и Хоупа состоялись в Стамбуле, Эссене, Любляне, Вене, Цюрихе еще в 2017 году, но российская премьера прошла только теперь; партию второй скрипки сыграла Александра Конунова, лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского и многих других.

Имя Тёрнеджа оказалось явно незнакомым для публики Новосибирска, хотя в столицах у нас едва ли знают его лучше. Одним из первых, кто познакомил с ним российских слушателей, был Владимир Юровский, в 2005 году в Москве дважды исполнивший его сочинение «Evening Songs». В тот год Тёрнедж на пять лет занял позицию «композитора в резиденции» при Лондонском филармоническом оркестре, который тогда собирался возглавить Юровский. Так мы узнали об этом авторе, в чьих сочинениях почти всегда есть элементы джаза — не зря среди их исполнителей не только звезды академической музыки, но и знаменитый джазовый гитарист Джон Скофилд. Юровский, игравший немало опусов Тёрнеджа в те годы, называл иные из них «достаточно предсказуемыми», добавляя: «Мне хотелось бы, чтобы Тёрнедж совершил некое путешествие внутрь себя и, подобно некоторым мастерам ХХ столетия, сочинил бы как композитор себя заново».

«Shadow Walker» как будто отвечает на это пожелание: Тёрнеджа-постмодерниста с его неизменными иронией, тягой к коллажу и массовой культуре здесь не узнать. Это достаточно сумрачное сочинение, и даже включение в состав оркестра турецких ударных не делает его настроение менее серьезным. Концерт посвящен художнику Марку Уоллингеру, в одной из видеоработ которого запечатлена гуляющая по городу тень; как подчеркивает композитор, образ тени здесь понимается широко — ни один солист не является тенью другого. И если в изданной на CD записи Репина и Хоупа партии двух скрипок часто на слух неотделимы, то исполнение Репина и Конуновой предстало диалогом, живым и естественным вплоть до ощущения полной спонтанности.

В концерте продолжительностью чуть больше двадцати минут четыре части; в первой автор как будто берет разгон, обустраивает территорию. Но уже во второй, которую начинает тихий перезвон колоколов, скрипка Репина сыграла такую пронзительную мелодию, вскоре прерванную оркестром, что в подлинности драмы сомнений не осталось, хотя тень джаза к концу части все же промелькнула. От быстрой третьей, где две скрипки обменивались репликами при деликатной поддержке духовых и ударных, захватывало дух, а четвертая началась лирикой, продолжилась нешуточным пафосом и все же вернулась к меланхолии. Под руководством дирижера Андриса Поги Новосибирский академический филармонический оркестр проник в стилистику Тёрнеджа почти идеально. Публике для первого знакомства с композитором, возможно, лучше подошли бы сочинения с элементами джаза, но три скрипичных дуэта Шостаковича на бис подняли настроение и тем, кого смутила новая музыка.

Зато джазу полностью посвящался второй вечер фестиваля, где царили Игорь Бутман и его ансамбль. Джаз на «Транссибе» звучал не впервые — три года назад здесь блистательно выступил Томас Квастхофф со своим джазовым трио. Правда, из-за трагедии в Кемерово их тогдашняя программа сократилась до четырех номеров в сборном концерте, но в истории фестиваля они остались яркой, хотя и печальной страницей. Теперь же не менее яркие страницы своего репертуара представил Квинтет Игоря Бутмана, в выступлении которого нашлось место и сложным десятиминутным композициям, и стандартам (среди них «Nature Boy» с великолепными вокальным и фортепианным соло Олега Аккуратова), и темам из «Бременских музыкантов», и многому другому. Вечер удачно вписался в афишу фестиваля, основная программа которого продлится до конца апреля; на закрытии Валерий Гергиев собирается стать за пульт сводного оркестра Мариинского театра и Новосибирской филармонии.