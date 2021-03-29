СКР по Ямалу организовал проверку после гибели работника предприятия «Арктикгаз»

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) организовал доследственную проверку по факту гибели работника предприятия «Арктикгаз» на Яро-Яхинском месторождении (Пуровский район), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел 25 марта. По предварительным данным, оператор добычи нефти и газа предприятия «Арктикгаз» получил смертельные телесные повреждения при производстве работ. В результате мужчина 1961 года рождения скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Расследование продолжается.

Михаил Мананников