За сутки коронавирусом заразились еще 24 жителя Ямала

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявили 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил региональный оперштаб.

За весь период пандемии на Ямале COVID-19 заразились 37 946 человек. Из них более 36,4 тыс. человек уже выздоровели, 407 пациентов скончались. Семь жителей Ямала находятся в тяжелом состоянии, в том числе три человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В России за сутки зарегистрировано 8711 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 528 543. Более 4,1 млн человек уже выздоровели, еще 98 033 пациента скончались.

Михаил Мананников