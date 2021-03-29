МАК назвал вероятную причину катастрофы самолета пилота-спортсмена

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование авиакатастрофы самолета CF-172Н под управлением Геннадия Белоглазова, председателя федерации сверхлегкой авиации. Как следует из документа, наиболее вероятной причиной авиакатастрофы стала потеря работоспособности пилота во время полета. В ходе экспертизы его тела было установлено, что господин Белоглазов перенес сердечный приступ.

Напомним, самолет под управлением господина Белоглазова разбился в октябре 2019 года в районе поселка Аннинское. Пропавший борт искали несколько дней. Как указывает МАК, сопутствующими причинами авиапроисшествия стали выполнение полета без заключения врачебной летно-экспертной комиссии, а также стрессовое состояние командира воздушного судна после потери ориентировки в полете.