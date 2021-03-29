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В Тюменской области выявили 61 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразился 61 человек, еще один пациент скончался, следует из данных «Стопкоронавирус.рф». С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 33 487 случаев заболевания. Более 31 тыс. жителей области уже выздоровели, 374 пациента скончались.

В России за сутки зарегистрировано 8711 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 528 543. Более 4,1 млн человек уже выздоровели, еще 98 033 пациента скончались.

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