В Свердловской области коронавирус подтвердили у 143 человек

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 143 новых случая коронавирусной инфекции, девять человек скончались, сообщил региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 82 251 человека. Более 75,5 тыс. человек уже выздоровели, еще 2 715 скончались.

В том числе 59 новых случаев выявили в Екатеринбурге, говорится в сообщении. Коронавирус также подтвердился у жителей Арамильского, Артемовского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Шалинского городских округов.

По данным оперштаба, состояние 280 пациентов оценивается как тяжелое. Из них 150 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 89 пациентов — на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 1 712 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 29 марта. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Михаил Мананников