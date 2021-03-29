В Ярославле возле автовокзала провалилась земля

В Ярославле рядом с автовокзалом на Московском проспекте из-за провала земли образовалась большая яма. Фотографии не огражденного провала, рядом с которым ходят люди, ярославцы опубликованы в социальных сетях.

«Даже страшно становится, такое ощущение, что наш город скоро под землю уйдет. Такого количества ям везде Ярославль еще не видел»,— написала одна из жительниц Ярославля в комментариях к публикации в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «Вконтакте»..

В мэрии Ярославля “Ъ-Ярославль” рассказали, что устранением провала занимается АО «Ярославльводоканал».

На предприятии АО «Ярославльводоканал» “Ъ-Ярославль” сообщили, что в настоящий момент на объекте работают специалисты предприятия.

«Территория уже огорожена. Специалисты выехали на место, будут устранять провал. Причина появления провала – холодная зима. Грунт начинает таять, грунт осел, в следствии чего появился провал»,— сообщили на предприятии.

На «Водоканале» также уточнили, что подобных провалов в Ярославле больше не зафиксировано.

Дарья Сабаева