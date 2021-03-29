За «Час Земли» РВК-Воронеж сэкономил 90 000 Вт электроэнергии

Фото: РВК-Воронеж

Воронежский водоканал присоединился к всемирной экологической акции «Час земли», направленной на энергосбережение и улучшение экологической обстановки на планете. В этом году необходимые условия выполнены на двух объектах: на 60 минут была выключена подсветка офиса предприятия на улице Пеше-стрелецкой, а также погасили фонари уличного освещения административного корпуса Правобережных очистных сооружений канализации. За один час предприятие сэкономило около 90 000 Вт электроэнергии, которой хватит на обеспечение 15-ти квартир в течение целого дня.

Внедрение в производство энергосберегающих технологий – один из ключевых аспектов деятельности «РВК-Воронеж». В настоящее время на всех объектах предприятия действует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета энергоресурсов. Такой способ приобретения электроэнергии у поставщика сокращает затраты за счет использования более низкой цены, без комиссионных вознаграждений, включенных в тариф.

На водоподъёмных и повысительных станциях «РВК-Воронеж» завершается программа обновления оборудования с установкой преобразователей частоты, которые оптимизируют режим энергопотребления. На всех перекачивающих насосных станциях применяются устройства плавного пуска электродвигателей, что значительно снижает вероятность их перегрева, повышает срок службы, устраняет рывки в механической части и сводит к минимуму случаи гидроударов в трубопроводах и задвижках в момент пуска и остановки оборудования. Кроме того, на объектах водоканала осуществляется планомерная замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными - на светодиодные.

«Реализация этих и других энергосберегающих мероприятий позволяет нам ежегодно экономить порядка полутора миллионов киловатт электроэнергии. Если перевести эту цифру в деньги, то это более 2,5 млн рублей, которые становятся частью производственной программы предприятия. Эти деньги могут быть направлены, например, на замену изношенного участка водопроводной линии протяжённостью 200 метров на переулке Мурманский, где к работам с применением метода горизонтально-направленного бурения наши бригады приступят уже в начале лета», - рассказал главный энергетик «РВК-Воронеж» Олег Лякишев.