Доходы бюджета Краснодара с начала марта составили 1,88 млрд рублей, расходы – 7,23 млрд рублей

Департамент финансов городской администрации Краснодара в ходе еженедельной планерки у главы отчитался о ходе исполнения городского бюджета. По данным, озвученным директором департамента Александром Чулковым, по состоянию на 27 марта с начала месяца в краснодарский бюджет поступило 1,88 млрд руб. доходов, с начала года показатель достиг 4,87 млрд руб., 23,5% от годового плана.

Большую часть дохода составили поступления налогов на доходы физических лиц — 43,5% от всех доходов в первом квартале, 1,7 млрд руб. Налог на совокупный доход составил 18,7%; 724 млн руб., сдача в аренду имущества и участков принесла казне 483 млн руб., 12,4% дохода, земельный налог — 402 млн руб., 10,5%, налог на прибыль — 244 млн руб., 6,3%, налог на имущество физлиц и организаций — 79 млн руб., 2%.

Расходы городского бюджета по состоянию на 26 марта составили 7,23 млрд руб. краевых и городских средств. На социальную сферу было израсходовано 57%, 4,16 млрд руб., на дорожное хозяйство — 795 млн руб., ЖКХ — 668 млн руб.

Ольга Логинова