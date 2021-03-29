Коронавирус в Ярославской области: еще двое скончались и 89 человек заболели

В Ярославской области за последние сутки произошло две смерти от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19. За это же время в регионе 70 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 29 марта всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было выявлено 35917 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 34280 человек выздоровели. 479 пациентов, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов