Около 22% нижегородцев вернулись в офисы после локдауна

В Нижегородской области 25% наемных сотрудников продолжают работать удаленно после частичного снятия ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в HeadHunter по итогам собственного исследования. В офисы вернулись около 22% нижегородцев.

Около 15% опрошенных продолжают работать в смешанном режиме, посещая офис несколько раз в неделю. Оставшиеся 37% респондентов сообщили, что вовсе не переходили на дистанционный формат работы.

Каждый второй опрошенный сотрудник заявил, что продуктивность его работы нс выходом в офис не изменилась. Повышение работоспособности в офисе отметили 32% респондентов.

Среди тех, кто работает удаленно, выйти в офис на постоянной основе хотят 4% опрошенных. Больше всего таких сотрудников трудятся в бухгалтерии. Треть респондентов предпочитают работать в смешенном формате.

Основными минусами удаленной работы респонденты назвали смешение рабочего и личного времени (42%) и отсутствие живого общения с коллегами (40%). В частности, 43% опрошенных отметили, что им нужны встречи офлайн. Чаще всего об этой необходимости говорили сотрудники в возрасте от 55 лет и старше.

Анастасия Еремина