В России функционирует новая академия

В городе Малмыже Вятской губернии функционирует народная сельскохозяйственная академия, построенная по образцу курсов.

С весны 1920 года академия устроила курсы по пчеловодству с 213 слушателями-крестьянами, скотоводные курсы, сельскохозяйственные курсы с курсом счетоводства для колхозов. Ею же было принято участие в устройстве сельскохозяйственных курсов в с. Вавоже, в устройстве курсов по сельскому хозяйству, животноводству и маслоделию для артелей в с. Кильмези и устройстве агиткурсов по посевной кампании в г. Малмыже с 500 слушателей. Курсы были продолжительностью от одного до восьми месяцев. Студенты — исключительно крестьяне в возрасте от 18 лет. На курсах проводится принцип учебного самообслуживания. Внутренняя жизнь курсов направляется комитетом из самих курсантов.

Летом 1920 года академия приняла деятельное участие в устройстве конференций и самокурсов по сельскому хозяйству для учителей Малмыжского уезда и устройстве педагогических курсов в г. Малмыже, а также курсов по дошкольному воспитанию для руководителей детских садов и устройстве лекций в войсковых частях.

В распоряжении академии имеется 23 десятины пашни, 60 десятин лугов, сад и огород на 9 десятин и живой инвентарь.

В марте открываются в академии семимесячные курсы по сельскому хозяйству и его отраслям для мусульманского населения губернии и ряд других краткосрочных курсов.

Наиболее длительные курсы устраиваются в самой академии.

В текущем году намечены курсы для учителей, выставка по огородничеству, садоводству, пчеловодству, учреждение института практикантов с одногодичным курсом по подготовке подсобного агрономического персонала и снова ряд курсов по сельскому хозяйству.

Статья, посвященная народной сельскохозяйственной академии, была опубликована в газете «Известия» 27 марта 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев