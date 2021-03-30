Как снижается неравенство в странах, богатых нефтью и газом

Группа ученых из России, Германии, Чехии и Швейцарии опровергла распространенное мнение, что изобилие природных ресурсов усиливает неравенство граждан, а в некоторых случаях — навсегда закрепляет эту тенденцию. Исследователи не нашли прямой причинно-следственноей связи и показали: открытие и добыча полезных ископаемых могут приводить к сокращению неравенства или не оказывают на его уровень существенного влияния.



Авторы статьи строили расчеты на так называемом методе синтетического контроля, который разработан американскими и европейскими экономистами в начале 2000-х годов. В качестве базовых ученые использовали сведения о доле доходов 1% и 10% наиболее обеспеченных граждан Норвегии, Дании и Нидерландов. Анализ охватил период с 1947 по 2009 год — как до, так и после открытия крупных месторождений и начала добычи нефти и газа в 1960–1970-х годах. Эти сведения сравнили со статистикой того же периода, отражающей доходы населения в «контрольных» странах: Финляндии, Швеции, Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии. Они сопоставимы с Норвегией, Данией и Нидерландами — географически, по этническому многообразию, уровню развития демократии, экономики, образования и здравоохранения, но не обладают богатыми природными ресурсами.

«Мы увидели, что в течение десяти лет после начала добычи и экспорта нефти и газа рента, которая извлекалась благодаря этому, выросла в Дании в три раза, в Норвегии — в 13 раз, в Нидерландах — в 42 раза. Однако мы не наблюдали роста неравенства доходов в “базовых” странах по сравнению с “контрольными”. Более того, в Норвегии, Дании и Нидерландах неравенство оказалось заметно меньше»,— рассказывает доцент кафедры экономики Уральского федерального университета, соавтор исследования и статьи Ольга Попова.

Ученые связывают этот эффект с тем, что к открытию месторождений в исследованных странах уже сложились передовые политические и экономические институты. Они блокировали риски концентрации контроля над ресурсами, собственностью и капиталами в руках элит, расширения государственного аппарата, подавления самоуправления и обострения коррупции. Зрелость демократических и рыночных институтов препятствовала перетоку рабочей силы в добывающие отрасли и регионы, росту цен, деградации образования, технологическому отставанию. Благодаря совокупности этих достижений Норвегии, Дании и Нидерландам удалось избежать «ресурсного проклятия» и в конечном счете — усиления неравенства.

Вместо этого реальная подотчетность правительства избирателям, открытая и прозрачная экономика обеспечили равномерное и справедливое перераспределение ресурсной ренты — например, с помощью национальных резервных фондов и высоких налогов. Это стимулировало дальнейший экономический рост, в том числе в высокотехнологичных отраслях, развитие социальной сферы, создание новых рабочих мест, рост заработной платы. Причем сразу после начала добычи и экспорта нефтегазовых ресурсов. Результат — создание государств всеобщего благосостояния и вместе с тем уменьшение на 5–10% налогов на личный и корпоративный доход к концу прошлого десятилетия.

«Ключ к пониманию причинно-следственной связи между наличием и использованием природных ресурсов, с одной стороны, и неравенством, с другой, нужно искать в истории добывающей страны, в сложившихся политических и экономических структурах и принципах»,— резюмирует Ольга Попова.

Дальнейшие работы ученых будут посвящены другим экономикам, наделенным природными ресурсами, таким как Россия, Казахстан, Иран.

Использованы материалы статьи Natural resources and income inequality in developed countries: synthetic control method evidence; Christopher Hartwell, Roman Horvath, Eva Horvathova, Olga Popova, журнал Empirical Economics, февраль 2021 г.