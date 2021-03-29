За сутки коронавирус диагностирован у 625 жителей Черноземья

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 625 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 231 646 человек. Из них выздоровели 212 015 (404 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 11: в Липецкой области скончались четыре человека, в Курской — три, в Белгородской и Тамбовской — по два. Всего с марта 2019 года умерли 4 919 пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 85 новых диагнозов (всего 34 106). Выздоровел 31 человек (всего 31 825). За все время пандемии скончались 556 пациентов.

В Воронежской области — 205 новых диагнозов (всего 74 744). Выздоровели 179 человек (всего 69 364). За все время пандемии скончались 2 375 пациентов.

В Курской области — 94 новых диагноза (всего 33 826). Выздоровели 79 человек (всего 30 596). За все время пандемии скончались 563 пациента.

В Липецкой области — 87 новых диагнозов (всего 27 435). Выздоровели девять человек (всего 23 893). За все время пандемии скончался 521 пациент.

В Орловской области — 63 новых диагноза (всего 32 306) Выздоровели 53 человека (всего 29 627). За все время пандемии скончались 499 пациентов.

В Тамбовской области — 91 новый диагноз (всего 29 229). Выздоровели 53 человека (всего 26 710). За все время пандемии скончались 405 пациентов.

Александр Прытков