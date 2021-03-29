Автопортрет робота продан за $688 тыс.

Тайваньский гомоморфный робот София, одно из наиболее знаменитых устройств подобного рода, «выставила» на аукцион свою работу — автопортрет, сделанный из ее же портрета, над которым работал итальянский портретист Андреа Боначето.

Новинка привлекла большое внимание покупателей, тем более что в качестве гарантии выступал новомодный NFT, невзаимозаменяемый токен. NFT — это программа, позволяющая верифицировать произведение искусства и вообще что угодно идентифицировать.

София, вероятно, самый популярный в мире гомоморфный робот. Славу ей принесло прежде всего сообщение, что она хотела бы уничтожить людей. София — один из немногих роботов с мимикой, а еще она свободно и, главное, сама может поддерживать беседу и даже адекватно жестикулировать.

Создатели Софии уверяют, что акт художественного творчества был абсолютно самостоятельным решением робота.

На аукционе продавались 12-секундный видеоклип Софии и несколько ее же живописных работ — обычных, не цифровых. К $688 тыс. за видеоклип добавились еще деньги за обычные картинки. За них участники аукциона платили по $2500–3000.

«Очень важно, что София — символ пересечения гуманитарных и технологических знаний,— говорит Дэвид Хансон из компании Hanson Robotics.— Кажется, это новая тенденция в мире!»

C использованием статьи

Виталий Логофет