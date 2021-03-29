Краевые власти ведут переговоры об открытии в Перми дизайн-студии IKEA

Краевое министерство экономического развития ведет переговоры об открытии дизайн-студии IKEA в Перми. Об этом рассказал руководитель министерства Эдуард Соснин в интервью 59.ru. По его словам, в дизайн-студии можно заказать интересующие товары по каталогу и получить их из магазина в Екатеринбурге. «Надо понимать, что шведы консервативны и процесс принятия решения может быть длительным. Но если решение примут, это будет всерьез и надолго. Мы приложим для этого все усилия»,— отметил министр.

Эдуард Соснин сообщил также, что на данный момент у IKEA «нет планов по открытию больших торговых центров на территории не Москвы и Санкт-Петербурга».

Ранее в СМИ появлялась информация, что краевые власти предложили площадки в строящихся торгово-развлекательных центрах «Планета» и «Эспланада» для размещения магазина в формате «IKEA-сити».