ЛУКОЙЛ за чистоту Балтики

ЛУКОЙЛ представил свои природоохранные технологии при разработке морских месторождений на XXI Международном форуме «День Балтийского моря» в Санкт-Петербурге. Нефтяная компания намерена использовать их при реализации проектов в этом регионе.

Форум «День Балтики» ежегодно проводится в конце марта Комиссией по защите морской среды Балтики — ХЕЛКОМ, деятельность которой реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества Германии, Дании, Европейского союза, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Мероприятие ежегодно посещают более 600 специалистов и экспертов в профильной сфере. Вопросы экологического состояния региона особенно волнуют представителей прибалтийских стран, которые традиционно являются наиболее активными участниками форума. По его итогам принимаются резолюции, которые затем направляются в государственные инстанции для ознакомления и дальнейшего принятия эффективных решений по улучшению состояния окружающей среды Балтийского моря.

В рамках круглого стола «Перспективы развития проектов ПАО ЛУКОЙЛ в Балтийском море» специалисты компании рассказали о стандартах корпоративной экологической ответственности при разработке морских месторождений и планах по разработке месторождения D33 в Балтийском море. Спикеры подробно отвечали на вопросы, связанные с обеспечением экологической безопасности и предотвращением трансграничного воздействия при осуществлении производственной деятельности в регионе.

На шельфе Балтики ЛУКОЙЛ работает с 2004 года, когда началось освоение месторождения D6 (Кравцовское). В последующие годы благодаря геологоразведочным работам открыты новые месторождения — с ними связывают перспективы экономического развития региона. Два года назад началась промышленная эксплуатация месторождения D41, сегодня ведется разработка проектной документации по D33.

С самого начала работы в регионе ЛУКОЙЛ применял высокие природоохранные стандарты, в том числе технологию и принцип «нулевого сброса», при которой все промышленные и бытовые отходы вывозятся для утилизации на берег, как при разведочном и эксплуатационном бурении, так и на стадии промышленной добычи углеводородов. Соблюдать этот принцип помогает и запас прочности конструкций добывающих платформ, и специальная подготовка персонала в корпоративном учебном центре ЛУКОЙЛа в Астрахани, и учения по отработке чрезвычайных ситуаций на море, а также регулярный экологический мониторинг. Принцип «нулевого сброса» стал основой для разработки рекомендаций ХЕЛКОМ для стран, ведущих деятельность на шельфе Балтийского моря.

«Вопросы деятельности на Балтийском море всегда привлекают внимание, несмотря на небольшую территорию и замкнутость этого водоема, экономическая деятельность здесь достаточно активна и привлекает внимание не только со стороны общественности РФ, но и со стороны участников Хельсинкской конвенции»,— отметила Наталия Третьякова, начальник отдела департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России, представитель российской делегации в ХЕЛКОМ. По ее словам, Кравцовское месторождение ЛУКОЙЛа было примером, где были применены передовые стандарты по организации экологического менеджмента и применению принципа «нулевого сброса». Она подчеркнула, что до сих пор не все страны обладают техническими условиями для применения этого принципа.

Эксперты научного сообщества из Атлантического отделения Института океанологии РАН отметили, что результаты производственного экологического мониторинга в районах месторождения Кравцовское и D33 свидетельствуют об отсутствии какого-либо негативного воздействия. Представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) особо отметил прозрачность ЛУКОЙЛа в сфере экологически значимой информации. Не случайно компания несколько лет входит в тройку лидеров рейтинга экологической открытости нефтегазовых компаний России, организуемого WWF России.

Помимо применения принципа «нулевого сброса», на месторождении D33 планируется использование системы автоматизированного контроля и управления всеми процессами основного и вспомогательного назначения, современного комплекта противовыбросового оборудования. Предполагается исключить сжигание в море попутного газа и генерации электроэнергии. Предусматривается использование судов, строительной техники и двигателей внутреннего сгорания с высоким экологическим классом, применение рыбозащитных устройств.

Применение передовых природоохранных практик позволило ЛУКОЙЛу обеспечить безаварийную работу на море в течение 20 лет. Ее началом можно считать 1999 год, когда компания приступила к разведочному бурению с помощью собственной самоподъемной плавучей буровой установки «Астра» в северной части Каспия. Сегодня ЛУКОЙЛ продолжает активно осваивать этот регион, а также участвует в работе на морских месторождениях за рубежом, в частности, в Азербайджане, Казахстане, Мексике, Норвегии и странах Западной Африки.