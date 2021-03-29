Виновник массового ДТП в Ижевске ехал на угнанной машине

27-летний водитель Daewoo Nexia, виновный в ДТП с участием четырех машин на ул. Пушкинской в Ижевске 28 марта, ехал на угнанной машине. Также он находился в состоянии опьянения, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Напомним, что Daewoo Nexia, Volkswagen, Lada и «ГАЗель» столкнулись на перекрестке улиц Пушкинской и Кирова в Ижевске в ночь на 28 марта. Водитель Daewoo находился в состоянии опьянения и не имел прав. Он двигался на запрещающий сигнал светофора.