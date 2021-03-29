В Татарстане число новых случаев коронавируса снизилось до 38

За сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев COVID-19. Один из них оказался завозным, остальные — контактными. 14 человек госпитализированы, 24 получают лечение на дому, сообщили в штабе по борьбе с инфекцией.

В Казани выявили 13 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах — десять, в Бугульминском районе — четыре, в Нурлатском — два, в Буинском, Высокогорском, Елабужском, Менделеевском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском, Ютазинском — по одному.

«На 29 марта в Татарстане зарегистрировано 19 348 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 16 120 человек, в том числе 9 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Всего с начала пандемии скончались 412 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"