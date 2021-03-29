В Краснодаре нанесено 6,4 млн рублей ущерба муниципальному имуществу в результате 589 ДТП

Администрация Краснодара подсчитала ущерб, нанесенный городскому имуществу в результате дорожно-транспортных происшествий. По данным, озвученным на еженедельной городской планерке, с 2008 года МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» совместно с городским ГИБДД выявили 589 ДТП, в результате которых пострадали светофоры, дорожные знаки и другие объекты дорожной инфраструктуры. Общая сумма ущерба превысила 6,4 млн руб.

К настоящему моменту виновниками ДТП возмещено 1,5 млн руб., поданы исковые заявления в суд и страховые компании на взыскание в пользу городского бюджета еще более 1 млн руб. Также ведется расследование в отношении 56 аварий, которые нанесли ущерб 838 тыс.руб., по 147 случаям на сумму свыше 1,5 млн руб. ожидаются ответы ГИБДД, по 81 случаю с общим ущербом более 600 тыс. руб. готовятся документы на возмещение ущерба. Общая сумма, которую получит муниципальный бюджет по итогам проведенной работы, составит более 5 млн руб. При это 1,2 млн руб. взыскать не удастся - 174 ДТП произошли на участках, не оборудованных камерами, виновники аварий не установлены.

Ольга Логинова