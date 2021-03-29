Под Екатеринбургом планируют построить центр по обращению с радиоактивными отходами

в поселке Крутой (недалеко от Верхней Пышмы, Свердловская область) планируют построить Уральский центр обращения с радиоактивными отходам для госкорпорации «Росатом».

«Право заключения договора на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации строительства "Уральский центр обращения с радиоактивными отходами" расположенного в Свердловской области, ГО Верхняя Пышма, п. Крутой», — говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Заказчиком является ФГУП «Федеральный экологический оператор». Начальная стоимость контракта составляет 8,7 млн руб.

В документах указано, что в год производственная мощность объекта составляет 600 кубометров твердых радиоактивных отходов (ТРО). Срок службы объекта составляет не менее 50 лет. Площадь застройки составит 13,7 тыс. кв. м, этажность — 1-3 этажа, площадь здания 8,3 тыс. кв. м. На предприятии планируют организовать сортировку и фрагментацию ТРО, механическую дезактивацию ТРО, прессование.

Центр обращения с РАО планирует работать со сменой в 7,2 часов.

Договор должны заключить до 14 мая 2021 года, завершить строительство намерены в 2024 году.