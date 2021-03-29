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В Ростовской области директора дома культуры будут судить за мошенничество

Перед судом предстанет директор МБУК «Целинский районный дом культуры» Елена Скокленева. Правоохранители подозревают ее в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Целинского районного суда.

По версии следствия, директор с 31 декабря 2018 года по 5 марта 2020 года похитила более 380,3 тыс. руб., которые принадлежали Администрации Целинского района. Отмечается, что во время предварительного следствия женщина признала свою вину.

Наталья Шинкарева


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