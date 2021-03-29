На Кубани за сутки выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции

В Краснодарском крае общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 42153 человека, прирост заболеваемости за сутки составил 111 случаев, сообщает администрация края. Больше всего новых случаев в Краснодаре — 33 человека, в Сочи – 9 новых заболевших.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 742,7. За последние сутки в регионе выздоровели 119 человек, летальных исходов одиннадцать. Всего с начала пандемии в крае скончались 2299 пациентов с диагнозом COVID-19, 37006 человек вылечились.

Анна Перова, Краснодар