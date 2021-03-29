Воронежский офис банка «Открытие» возглавил Александр Матинко

Управляющим операционным отделением банка «Открытие» в Воронежской области назначен Александр Матинко. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации. Господин Матинко среди планов обозначил увеличение продаж и доли бизнеса на рынке розничных и корпоративных услуг региона.

На посту управляющего Александр Матинко сменит Дмитрия Чебрякова, который возглавлял местный офис «Открытия» с весны 2018 года. Причина кадровой перестановки и новое место работы господина Чебрякова не раскрываются.

Александр Матинко родился в Бийске Алтайского края. Окончил Алтайский государственный университет имени И.И. Ползунова по специальности «Экономика и управление на предприятии». В банковской сфере работает 15 лет, из них десять лет — на руководящих позициях в разных регионах России. В 2018 году был назначен управляющим регионального операционного отделения «Открытия» в Тамбове.

Александр Прытков