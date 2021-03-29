В Перми ищут подрядчика для ремонта дворца имени Калинина

МАУК «Пермский городской дворец культуры им. Калинина» объявило конкурс на проведение ремонта.

Как указано в технической документации, требуется отремонтировать спортзал, гардероб, зимний сад, лестничные марши, фойе, крыльцо, санузлы, заменить окна и двери. Все работы необходимо завершить до 30 ноября 2022 года. Итоги конкурса подведут 15 апреля. Максимальная сумма контракта указана в размере 57,4 млн руб.

Дворец им. Калинина был построен в 1970 году. Площадь помещений дворца составляет 8 тыс. кв. м.