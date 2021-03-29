Анатолий Быков может баллотироваться в Госдуму Сейчас предприниматель находится в СИЗО

Адвокат арестованного предпринимателя Анатолия Быкова Алексей Прохоров по поручению своего подзащитного решил выяснить у красноярцев, заслуживает ли бизнесмен поддержки жителей в качестве самовыдвиженца на предстоящие выборы в Госдуму.

«В сентябре в нашей стране пройдут выборы в законодательные органы различных уровней. Анатолий Петрович получает большое количество писем о том, не намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборы. <…> На сегодня Анатолий Быков, если и намерен принимать участие в выборах, то сделает это не от каких-либо политических партий, а только как самовыдвиженец»,— сказал его адвокат Алексей Прохоров в своем видеообращении. Решение бизнесмен примет через неделю по итогам ответов жителей под обращением.

Как уточнил господин Прохоров, закон не запрещает лицам, находящимся в статусе обвиняемого, подозреваемого или подсудимого, реализовывать избирательное право.

Анатолия Быкова арестовали весной прошлого года. Ему инкриминируют организацию нескольких заказных убийств (ст. 102 УК РСФСР и ст. 105 УК РФ), создание преступного сообщества (ст. 210) и другие тяжкие преступления. Он вину не признает и считает свое дело сфабрикованным. Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО. 12 апреля в суде пройдет отбор присяжных, которые будут рассматривать его дело.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. В новый созыв изберутся 450 депутатов. Половина из них пройдет по партсписку, половина — по одномандатным округам.

Депутатом Госдумы и большинства региональных парламентов может стать кандидат, достигший 21-летнего возраста, имеющий только российское гражданство, без судимостей по тяжким и особо тяжким статьям, не имеющий счетов в иностранных банках.

Защита бизнесмена попросит суд выпустить его из клетки на время процесса. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Присяжных берут в дело».

Юлия Сасевич