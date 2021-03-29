ГК «Галс»: получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Академия спорта “Динамо”»

Группа компаний «Галс» (владелец бренда — «Галс-Девелопмент») получила положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий Академии спорта «Динамо». Экспертиза была проведена в отношении многофункционального спортивно-тренировочного комплекса по адресу Ленинградский проспект, владение 36, который будет возведен на участке более 4 га в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо».

«Мы успешно проходим все этапы подготовки к строительству нового спортивного объекта — Академия спорта «Динамо». Сейчас ведутся активные работы по получению разрешения на строительство и подготовке строительной площадки. Я уверен, что новый многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс станет одним из самых значимых спортивных объектов Москвы»,— отметил Иван Зуев, руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс».

На сегодняшний день на объекте начались работы по подготовке строительной площадки: участок изолирован и возведено ограждение, выставлены стационарные посты для размещения охраны, подведены временные электрические сети для питания временных сооружений, активно ведется очистка поверхности площадки от строительного мусора, бетонных и асфальтовых покрытий.

Напомним, что в июле 2020 года ГК «Галс» подписала договор с управляющей компанией «Динамо» на проектирование и полное сопровождение проекта «Академия спорта “Динамо”». Для разработки проектной документации была привлечена организация ООО «Магнум».

В Академии спорта «Динамо» на двух этажах разместятся зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами, рассчитанными на 1000 человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований; гимнастический зал и зал хореографии с трибунами, рассчитанными на 400 зрителей, а также зона ледовых видов спорта с трибунами, рассчитанными на 500 человек, и зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом. Каждая из зон будет располагать своими блоками раздевальных комнат.

Фото: ГК «Галс»

Помимо спортивных зон в многофункциональном комплексе планируются административные помещения, магазин с сувенирной продукцией, кафе, эксплуатируемая кровля и амфитеатр с видом на Петровский парк. Паркинг рассчитан на 111 машино-мест, также предусмотрены парковочные места для автобусов. Запланированы работы по благоустройству прилегающей территории.

Академия спорта «Динамо» — второй проект, в котором «Галс» выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года группой компаний введен в эксплуатацию МФК «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте. Особенностью проекта стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей. Арена соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола (FIVB) и стала тренировочной базой для спортивного общества «Динамо».