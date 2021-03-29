Губернатор Андрей Травников поручил совместить проведение ежегодных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19

Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в ходе оперативного совещания, прошедшего в правительстве региона 29 марта.



«По понятным причинам в прошлом году многие плановые мероприятия в нашем здравоохранении были отложены, в том числе, к сожалению, мы вынуждены были отложить важную работу по диспансеризации. С каждым годом мы увеличивали объемы этой профилактической процедуры, к концу 2019 года вышли на неплохие результаты, и сегодня наша общая задача — наверстать упущенное. Это в первую очередь влияет на здоровье наших жителей, на продолжительность жизни, а в итоге и на нагрузку системы здравоохранения»,— подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Глава региона призвал включиться в работу по информированию жителей о необходимости профилактического медицинского осмотра и диспансеризации руководителей муниципалитетов, организаций, предприятий. Также губернатор Андрей Травников поручил совместить сроки проведения ежегодных обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19: «Некоторые профессии предполагают обязательные ежегодные профосмотры. Обычно такие осмотры идут по графику, людям назначаются конкретные сроки. Мое предложение — для того, чтобы людям, которые проходят профосмотры, дважды не приходить в поликлинику, в связи с тем, что мы выполняем важную работу по вакцинации от COVID-19, необходимо совместить сроки проведения обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19».

С докладом об организации проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения Новосибирской области в 2021 году выступил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Общий план профилактических осмотров в 2020 году составлял 650 637 человек, но в связи с ограничительными мерами выполнение общего годового плана составило 45,2%. Всего в 2020 году впервые выявлено 21 977 заболеваний. Ведущее место в структуре впервые выявленных и социально значимых заболеваний занимают болезни системы кровообращения — 50,0%. В ходе проведения профилактических мероприятий зарегистрировано 350 998 факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в 2019 году — 511 138 факторов.

Общий план профилактических осмотров на 2021 год составляет 695 352 человека, в том числе: план профилактического медицинского осмотра — 163 274 человека; план диспансеризации — 532 078 человек. В проведении профилактических осмотров взрослого населения в 2021 году участвуют 65 медицинских организаций.

Ответственными за проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения являются участковые врачи-терапевты. На территории Новосибирской области медицинскую помощь оказывают около 800 таких врачей. Кроме того, в структурных подразделениях медицинской профилактики оказывают медицинскую помощь 70 врачей и 250 специалистов со средним медицинским образованием.

Диспансеризация взрослого населения проводится: гражданам в возрасте от 18 до 39 лет включительно — раз в три года; гражданам 40 лет и старше — ежегодно. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап состоит из профилактического медицинского осмотра и скрининга на раннее выявление злокачественных новообразований. Второй этап диспансеризации проводится по медицинским показаниям с учетом результатов первого этапа с целью уточнения диагноза, состояния.

Объем диагностических мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации, является достаточным для раннего выявления онкологических заболеваний и таких социально значимых заболеваний, как болезни системы кровообращения, сахарный диабет, туберкулез. С 1 января 2021 года во второй этап диспансеризации дополнительно включены осмотр дерматовенерологом с проведением дерматоскопии на выявление визуальных форм рака кожи и видимых слизистых, а также исследование уровня гликированного гемоглобина в крови для лиц с подозрением на сахарный диабет.

Для обеспечения выполнения профилактических мероприятий в полном объеме, сокращения сроков проведения диспансеризации в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за период 2019–2021 годы приобретено 144 единицы оборудования, в том числе: рентгеновских аппаратов — 11, маммографов — девять, флюорографов — 27, лабораторного оборудования — 16, эндоскопического оборудования — 30, УЗИ аппаратов — 15, аппаратуры для функциональной диагностики — 36. Кроме того, для обеспечения доступности профилактической медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году приобретены 13 передвижных медицинских комплексов.