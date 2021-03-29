«Наташа и коты» выходят на заработки Получит ли создатель популярного мема компенсацию, если зарегистрирует его как товарный знак

Блогерша Дарья Бородулина направила заявку в Федеральный институт промышленной собственности. Автор мема «Наташ, вставай, мы там все уронили!» регистрирует его как товарный знак. После она сможет получать деньги за его использование. Бородулина отмечает, что популярную картинку и надпись стали слишком широко применять в коммерческих целях, не спрашивая на это согласия создателя. Сможет ли она добиться компенсации? Тему продолжит Юлия Жданова.

Впервые картинка с надписью «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы тут все уронили» появилась в декабре 2019 года. Популярность к мему пришла через пару месяцев с началом пандемии, когда произошел обвал мировых рынков из-за коронавируса, а в России предложили обнулить президентские сроки. Картинки с котами, которые все уронили, постили популярные блогеры, их использовали в рекламе, кто-то даже посвящал им песни:

Наташа, вставай! Мы, честно, все уронили. И половцев сами уже победили. Вставай, Наташа, Нам есть пора. Наташа, вставай, на часах шесть утра.

Сложно представить, но Бородулина совсем не ожидала, что шутка, которая предназначалась в первую очередь для ее блога, станет известной по всей стране. И сначала такая популярность ее радовала. Но потом на этом решили заработать бизнесмены, не спросив разрешения у автора.

После того как Дарья увидела продукт своего творчества в рекламе, она решила проконсультироваться с юристом. Тот посоветовал ей зарегистрировать товарный знак: «Этот мем создавался наспех, минут, наверное, за 10-15. И, естественно, я не рассчитывала на такой эффект. Мне кажется, просто он появился в нужное время.

Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства широко разлетаются.





Еще в прошлом году на пике популярности “Наташи и котов” я заметила, что он стал использоваться именно в коммерческих целях, то есть в сувенирке, на одежде, в рекламе. На тот момент ко мне никто из предпринимателей не обращался. Каких-либо отчислений я не получала. В итоге, по совету адвоката, я решила зарегистрировать товарный знак, тем самым защитив свою интеллектуальную собственность».

Мем про котов и Наташу, со слов Бородулиной, использовали некоторые крупные компании. Включал шутку в свой рекламный ролик и Альфа-банк. Но потребовать деньги с организации блогер по закону не сможет. Компенсации она получит только с тех, кто будет использовать ее творчество после регистрации товарного знака, отмечает официальный патентный поверенный Евгений Злотников: «Право на товарный знак возникает с момента его регистрации как интеллектуальной собственности.

Все возможности по защите появляются в момент регистрации и вступают в силу только после этой даты.

Но, кроме товарного знака, она может заявить о каких-то авторских правах на саму картинку, здесь может идти речь о нарушении авторских прав. В отличие от товарного знака, авторские права надо еще доказывать».

Тренд на рекламу через блогеров или с их участием присутствует на мировом рынке не менее трех лет. В прошлом году, как сообщает сервис later.com, аудитория блогеров значительно увеличилась из-за пандемии. Бренды, правда, по той же причине заморозили рекламные договоренности. Но почти 70% планируют увеличить бюджеты на эти цели в ближайшее время.

Товарный знак сейчас есть у большинства российских знаменитостей. Кто-то регистрирует свое имя, например, рэперы Тимати и Моргенштерн. Стилист и телеведущий Влад Лисовец отметил, что ему понятно беспокойство Бородулиной о судьбе своего творчества. Он тоже избирательно сотрудничает с брендами и нечасто разрешает им использовать свой товарный знак.

Цифра размещения популярного логотипа или знака, говорит Лисовец, может быть шестизначной: «От 300 тыс. руб. до 5-10 млн руб., в зависимости от компании и количества товара, которое они произведут. Все условия обсуждаются на переговорах и от этого, конечно, зависит сумма. Я иногда делаю коллаборации, но в любом случае максимально контролирую процесс, потому что есть имиджевая составляющая, ее не хочется портить».

О ценах на использование «Наташи и котов» пока ничего не известно. Но после регистрации товарного знака Бородулина сможет размещать его на канцелярских принадлежностях, одежде, зоотоварах и в рекламе.