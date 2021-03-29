«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи на финансовом рынке для инвесторов? О последних тенденциях — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Я предлагаю рассмотреть акции «Норникеля». Стало известно, что компания решила проблему с затопленными шахтами, водоприток остановлен. В мае восстановит добычу рудник «Октябрьский». В этом контексте на фоне того падения и всех неприятностей, которые были у компании «Норникель» в последнее время, акции выглядят очень привлекательно. Они растут на 3,5%. 22,77 тыс. руб. — последняя цена. И я думаю, что легко бумага может еще процентов 5-10 прибавить.

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