В Рыбинске горит здание бывшей водно-спасательной станции

В городе Рыбинске Ярославской области горит бывшая водно-спасательная станция, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Станция расположена на берегу Волги, на улице Свердлова, 13 «А». Сообщение о возгорании станции поступило 29 марта около 09:50.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент здание бывшей водно-спасательной станции, где произошел пожар, не эксплуатируется.

«Это здание стоит отдельно на берегу. Людей на момент возгорания в здании не было. Сейчас наши сотрудники там работают»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что в настоящий момент пожар не потушен. На место возгорания выехали три единицы техники.

Дарья Сабаева