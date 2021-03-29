Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Прикамье превысило 51 тыс. человек

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 120 жителей Пермского края. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Днем ранее было зафиксировано 119 случаев.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 33 человека госпитализированы, 87 проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 734 человека, из них 41 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 51 013 жителей Прикамья, 45 188 человек выздоровели.