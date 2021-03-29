Средний размер автокредита в Татарстане в феврале вырос на 27%

В Татарстане средний размер автокредита в феврале составил 866 тыс. руб., что на 26,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял 19-е место среди регионов РФ с наибольшим средним размером автокредита по итогам февраля. Лидером оказалась Москва, где сумма в среднем составила почти 1,5 млн руб. Второе место заняло Подмосковье с 1,2 млн руб. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (1,1 млн руб.)

В РФ средний размер автокредита в феврале составил 980,9 тыс. руб., что на 20,3% больше, чем годом ранее

"Ъ-Казань"