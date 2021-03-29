Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание

Аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») в Екатеринбурге перешел на весенне-летнее расписание полетов, сообщила пресс-служба аэропорта. Летом полеты из Екатеринбурга будут выполняться по 77 направлениям, их будут осуществлять 28 авиакомпаний.

Значительную часть составят рейсы по внутрироссийским направлениям. Как сообщили в пресс-службе, до октября полеты будут выполняться в 54 российских города. В частности, летом планируется до 15 вылетов ежедневно в Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик. Рейсы будут выполнять восемь компаний. Также увеличится частота полетов в Нижний Новгород, Барнаул, Омск, Москву и Санкт-Петербург. Возобновятся полеты в Оренбург и Томск, откроются рейсы в Самару, Казань, Махачкалу и Братск.

Самым популярным зарубежным направлением станет Анталья и Стамбул (Турция), говорится в сообщении. В эти города запланированы рейсы девяти и трех авиакомпаний соответственно. Кроме того, весной и летом из Екатеринбурга можно будет улететь на Занзибар, в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Михаил Мананников