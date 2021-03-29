В Волгограде реконструируют объекты культурного наследия федерального значения

В Волгограде обновят девять знаковых объектов культурного наследия в Государственном историко-мемориальный музее-заповеднике «Сталинградская битва». Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в регион первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина.

Как отметили в областной администрации, уже в 2022-2023 году на территории музея-заповедника приступят к реставрации девяти объектов, в числе которых скульптуры «Скорбящая мать», «Стоять насмерть!», горельеф «Память поколений».

«Будет проработан вопрос финансирования комплексной консервации объекта „Руины мельницы Гергардта“. Предварительно, на первоочередные противоаварийные мероприятия потребуется порядка 15 млн руб.», — отметил Сергей Обрывалин.

Мария Шахрай