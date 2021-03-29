В Челябинске суд рассмотрит дело о причинении ущерба поставщику газа на 10 млн рублей

Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело директора ООО «Теплоснабжающая организация», обвиняемого в причинении особо крупного ущерба компании «НОВАТЭК-Челябинск».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, по версии следствия, с января по ноябрь 2018 года, руководитель коммунальной организации изготовил документы о якобы выполненной замене оборудования в газовой котельной из-за аварийной ситуацией, которые свидетельствовали о невозможности оплаты потребленного природного газа. При этом средств, ежемесячно поступающих от потребителей тепловой энергии и горячей воды, было достаточно для своевременной оплаты ресурса. Таким образом, при наличии фактической возможности, обвиняемый отказался от оплаты газа, ввел в заблуждение ООО «НОВАТЭК-Челябинск», чем причинил ущерб в размере свыше 10 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) направили в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.