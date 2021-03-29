Села и поселки в сети 4G

Челябинцы могут летать на высоких интернет-скоростях благодаря масштабной модернизации сети МегаФона на всей территории региона: от поселка Наследницкий до села Новобурино. В первом квартале инженеры оператора провели работы в 51 населенном пункте.



Теперь абоненты могут не только увидеть значок 4G на своих смартфонах, но и оценить увеличение скорости передачи данных в 2 раза, которая достигает 75 Мбит/с. Самым западным населенным пунктом, где теперь доступен бонус в виде высокой скорости, стал поселок городского типа Кропачево, а самым восточным – поселок Крутоярский. Чаще всего online-трафик сельские абоненты расходуют на просмотр роликов в Youtube, общение в соцсетях и видеозвонки в мессенджерах.

«Сегодня сеть МегаФона доступна 99% населения Южного Урала - пользоваться услугами компании могут свыше 1,4 млн человек. В первом квартале этого года на нашей карте покрытия высокоскоростной связи появились новые населенные пункты. Помимо работ в крупных селах и поселках мы также улучшили сигнал и скорость передачи данных в небольших поселениях с численностью до 600 человек. Теперь у наших абонентов есть возможность скачивать еще больше информации онлайн при сохранении лучшей скорости интернета», - комментирует директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

География телеком-работ охватила 20 муниципальных районов Челябинской области: