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Челябинск. Южный Урал

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Села и поселки в сети 4G

Более 80 тысяч жителей Южного Урала попали в сеть 4G

Челябинцы могут летать на высоких интернет-скоростях благодаря масштабной модернизации сети МегаФона на всей территории региона: от поселка Наследницкий до села Новобурино. В первом квартале инженеры оператора провели работы в 51 населенном пункте.


Теперь абоненты могут не только увидеть значок 4G на своих смартфонах, но и оценить увеличение скорости передачи данных в 2 раза, которая достигает 75 Мбит/с. Самым западным населенным пунктом, где теперь доступен бонус в виде высокой скорости, стал поселок городского типа Кропачево, а самым восточным – поселок Крутоярский. Чаще всего online-трафик сельские абоненты расходуют на просмотр роликов в Youtube, общение в соцсетях и видеозвонки в мессенджерах.

«Сегодня сеть МегаФона доступна 99% населения Южного Урала - пользоваться услугами компании могут свыше 1,4 млн человек. В первом квартале этого года на нашей карте покрытия высокоскоростной связи появились новые населенные пункты. Помимо работ в крупных селах и поселках мы также улучшили сигнал и скорость передачи данных в небольших поселениях с численностью до 600 человек. Теперь у наших абонентов есть возможность скачивать еще больше информации онлайн при сохранении лучшей скорости интернета», - комментирует директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.



География телеком-работ охватила 20 муниципальных районов Челябинской области:

  • Агаповский район - п. Янгельский;
  • Ашинский район - пгт Кропачево;
  • Брединский район - п. Комсомольский, Андреевский, Наследницкий, с. Боровое;
  • Варненский район - п..Арчаглы-Аят, Новый Урал, с. Алексеевка, Кулевчи, Николаевка, Катенино, Бородиновка, Лейпциг;
  • Верхнеуральский район - п. Горбуновский, Этовна, Краснинский;
  • Еткульский район - с. Коелга, Селезян, Каратабан, Писклово;
  • Катав-Ивановский район - с. Серпиевка;
  • Карталинский район - п. Джабык, с. Елизаветопольское, Великопетровка;
  • Кизильский район - п. Сыртинский;
  • Красноармейский район - с. Бродокалмак;
  • Кунашакский район - с. Новобурино;
  • Нагабайкский район - п. Остроленскй, Арсинский, Южный рабочий, с. Париж;
  • Октябрьский район - п. Крутоярский, Свободный, с. Подовинное, д. Уйско-Чебаркульская;
  • Пластовский район - п. Светлый, с. Верхняя Санарка;
  • Саткинский район - п. Зюраткуль;
  • Троицкий район - с. Ключевка;
  • Увельский район - с. Мордвиновка;
  • Уйский район - с. Нижнеусцелемово, Аминево, Ларино;
  • Чебаркульский район - п.Тимирязевский, с. Филимоново, д. Звягино, Попово;
  • Чесменский район - п. Редутово, Углицкий, Светлое.

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