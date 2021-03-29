Села и поселки в сети 4G

Челябинцы могут летать на высоких интернет-скоростях благодаря масштабной модернизации сети МегаФона на всей территории региона: от поселка Наследницкий до села Новобурино. В первом квартале инженеры оператора провели работы в 51 населенном пункте.
Теперь абоненты могут не только увидеть значок 4G на своих смартфонах, но и оценить увеличение скорости передачи данных в 2 раза, которая достигает 75 Мбит/с. Самым западным населенным пунктом, где теперь доступен бонус в виде высокой скорости, стал поселок городского типа Кропачево, а самым восточным – поселок Крутоярский. Чаще всего online-трафик сельские абоненты расходуют на просмотр роликов в Youtube, общение в соцсетях и видеозвонки в мессенджерах.
«Сегодня сеть МегаФона доступна 99% населения Южного Урала - пользоваться услугами компании могут свыше 1,4 млн человек. В первом квартале этого года на нашей карте покрытия высокоскоростной связи появились новые населенные пункты. Помимо работ в крупных селах и поселках мы также улучшили сигнал и скорость передачи данных в небольших поселениях с численностью до 600 человек. Теперь у наших абонентов есть возможность скачивать еще больше информации онлайн при сохранении лучшей скорости интернета», - комментирует директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.
География телеком-работ охватила 20 муниципальных районов Челябинской области:
- Агаповский район - п. Янгельский;
- Ашинский район - пгт Кропачево;
- Брединский район - п. Комсомольский, Андреевский, Наследницкий, с. Боровое;
- Варненский район - п..Арчаглы-Аят, Новый Урал, с. Алексеевка, Кулевчи, Николаевка, Катенино, Бородиновка, Лейпциг;
- Верхнеуральский район - п. Горбуновский, Этовна, Краснинский;
- Еткульский район - с. Коелга, Селезян, Каратабан, Писклово;
- Катав-Ивановский район - с. Серпиевка;
- Карталинский район - п. Джабык, с. Елизаветопольское, Великопетровка;
- Кизильский район - п. Сыртинский;
- Красноармейский район - с. Бродокалмак;
- Кунашакский район - с. Новобурино;
- Нагабайкский район - п. Остроленскй, Арсинский, Южный рабочий, с. Париж;
- Октябрьский район - п. Крутоярский, Свободный, с. Подовинное, д. Уйско-Чебаркульская;
- Пластовский район - п. Светлый, с. Верхняя Санарка;
- Саткинский район - п. Зюраткуль;
- Троицкий район - с. Ключевка;
- Увельский район - с. Мордвиновка;
- Уйский район - с. Нижнеусцелемово, Аминево, Ларино;
- Чебаркульский район - п.Тимирязевский, с. Филимоново, д. Звягино, Попово;
- Чесменский район - п. Редутово, Углицкий, Светлое.