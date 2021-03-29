62 проекта самообложения граждан реализовали в Удмуртии в 2020 году

За 2020 год в Удмуртии реализовали 62 проекта самообложения граждан. Это на 29 больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба минфина республики со ссылкой на доклад замминистра Веры Сухих.

Отметим, что в 2020 году был увеличен коэффициент софинансирования средств граждан с 1 до 3. Так, на 1 руб. средств граждан республика выделяла 3 руб. В результате объем привлеченных гражданами средств составил 4,64 млн руб., а бюджета Удмуртии предоставили субсидии на 13,88 млн руб.

Большинство проектов самообложения были направлены на ремонт дорог, приобретение детских и спортивных площадок, благоустройство территорий, мест захоронений, памятников воинской славы. Также средства направили на освещение улиц.