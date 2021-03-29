В Саратовской области глава администрации подозревается в присвоении бюджетных средств

В Саратовской области Ершовский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований Озинского муниципального района по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств).

Как сообщили в управлении, с мая 2018 года по декабрь 2020 года глава органа местного самоуправления незаконно увеличил себе ежемесячное денежное содержание путем подлога двух решений совета МО. Предположительно, сумма присвоенных им бюджетных средств составила более 383 тыс. руб.

Противоправные действия главы МО выявил ОЭБиПК ОМВД по Озинскому району Саратовской области.

Мария Шахрай