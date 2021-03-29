Ветер и дожди ожидаются в Удмуртии в середине недели

29-30 марта в Удмуртии сохранится солнечная погода без осадков. Ближайшей ночью температура составит -2..-7°С, днем воздух прогреется до +5..+10°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

В середине недели тип погоды изменится. 31 марта усилится ветер, порывы достигнут 15-17 м/с, временами пройдут осадки в виде дождя и снега. Ночью температура окажется в пределах -1..-6°С, днем — +2..+7°С. В первые дни апреля воздух ночью прогреется до 0..+5°С, днем — до +3..+8°С. По предварительному прогнозу, в выходные погода не изменится, осадки сохранятся местами.