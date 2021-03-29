Как в кино

Креативный директор Roger Vivier Герардо Феллони рассказывает парижскому корреспонденту Коммерсантъ-Стиль почему, он сам снял для своей коллекции фильм «Do We Show?» — оду музам основателя дома и золотой эпохе Голливуда.

Креативный директор Roger Vivier Герардо Феллони

Пять почетных дам ждут начала действия: Марлен Дитрих, Мерлин Монро, Эдит Пиаф, Джозефин Бейкер и Грейс Келли. Время идет — ничего не происходит. Гостьям становится настолько скучно, что они решаются одна за другой выйти на сцену. Что из этого выйдет можно узнать в фильме «Do We Show?», который креативный директор Roger Vivier Герардо Феллони снял, чтобы представить новую обувь из осенне-зимней коллекции. Такие короткометражки успели стать традицией дома еще до пандемии — как только Феллони назначили на должность в Roger Vivier три года назад, куда он пришел после долгих лет службы на госпожу Прада и ее марку Miu Miu (за 15 лет карьеры, он покинул ее всего один раз, когда ему предложили делать обувь в Dior сначала для Джона Гальяно, а потом для Рафа Симонса, но потом вернулся), он сразу стал снимать кино. «Я вырос в маленькой деревушке в Тоскане, где если ты не увлекаешься футболом, тебе просто будет не с кем дружить и нечего делать. Гонять мяч по полю — абсолютно не мое, поэтому я заполнял свое свободное время как мог — листал модные журналы, слушал Дэвида Боуи и Мадонну, учился на тенора в музыкальной школе и смотрел кино Линча, Бенуэля и Феллини. Так что синефильские рефересны — часть меня. Которая, к слову, идеально подходит для Roger Vivier.

Вы знали, что Роже Вивье был одержим артистками? Обожал кино, дружил с Марлен Дитрих, обувал Грейс Келли и Мерилин Монро. А в начале карьеры каждый вечер бегал в кабаре Фоли Бержер, чтобы посмотреть на выступления Жозефин Бейкер в надежде познакомиться с ней?» В итоге, все дамы из списка стали его верными клиентками — а Марлен Дитрих даже убедила свою подругу Эдит Пиаф, что нужно носить туфли только от Roger Vivier.

Эти синефильские анекдоты из истории дома и стали отправной точкой для фильма нового сезона, в котором главные роли исполняют не актрисы с громким именем и звездным статусом, как в предыдущих видео (Феллони за три года у руля дома уже успел поработать и с Катрин Денев, и с Сьюзан Сарандон, и с Изабель Юппер), а обычные девушки с большим талантом, которых Феллони либо нашел через Instagram, либо видел их на сцене парижских кабаре и шоу двойников. А еще, впервые Герардо сам написал сценарий без посторонней помощи («в этот раз мой бойфренд писатель не смог мне помочь, поэтому пришлось со всем справляться самому») и даже сам появляется в кадре во второй части фильма. «В центре моей картины то, что больше всего наболело — мы все в Европе ждем с нетерпением, когда нам снова можно будет гулять ночи напролет или выходить на сцену. Я так скучаю по дефиле, по парижской неделе моды, по театрам, по путешествиям, по моей семье и друзьям. Мне захотелось показать, как сильно нам не хватает всего живого, но с шиком эпохи Золотого Голливуда, на которую пришлась слава марки. И даже, если временами в моем фильме есть и грустные моменты — все мои героини изображают смерть на сцене — это не о печали, а об иронии судьбы с улыбкой на лице. Потому что в конечном счете моя главная задача как дизайнера — это помогать женщинам мечтать».

Мы разговариваем в четверг утром, но Герардо смеется, и улыбка не покидает ни на секунду его лица. Когда я его спрашиваю, как ему удается, никогда не унывать, он бодро отвечает. «У меня такой подход к жизни — быть довольным каждым достижением, а не ругаться, что могло же получиться еще лучше. Я люблю свое дело и уверен, что если умру от усталости, на моем лице будет улыбка. Ведь в жизни, как и в кино, — самое сложное, играть не трагедию, а комедию, улыбаться, несмотря на трудности и заставить смеяться других. Мой любимый фильм "Смерть ей к лицу" с Мэрил Стрип, казалось бы, он абсолютно несерьезный и совсем не глубокий, но его герои говорят о жизни, и их фразы цепляют за душу — я готов его пересматривать по четыре раза в год. Попробуйте так круто сыграть комедию! Не пошло, а по-настоящему».

В его новой коллекции — акцент на обувь на высоком, но устойчивом каблуке. Почему?

Феллони уверен, что «после года на карантине в тапочках всем женщинам захочется поставить эксперимент, а можем ли мы все еще ходить на высоких каблуках?

Или мы отвыкли от них навсегда? По крайней мере я бы точно так думал на их месте». В новом сезоне Герардо делает ставку на удобные высокие ботфорты на платформе и двенадцати сантиметровом каблуке — в фильме в них появляется Марлен Дитрих, и на более праздничные сапожки из атласа, украшенные барочным жемчугом, стразами и перьями Марабу, в которых пляшет на сцене Жозефин Бейкер. «Мы больше знаем Роже Вивье за его туфли на фигурном каблуке миди, как у Катрин Денев в фильме "Дневная Красавица". Но на самом деле в архивах есть много моделей и на платформе, и на высоком каблуке. Вивье любил экспериментировать, и ему по плечу была любая высота». В коллекции, как и обычно, есть и обувь на плоской подошве (Герардо уверен, что сила женщины в выборе, не ориентируясь на стереотипы и чужое мнение, когда ей носить каблук, а когда более удобные модели) — мокасины, балетки, кроссовки и даже гранжевые сапоги на платформе, но с фирменной квадратной пряжкой. Компанию им составляют аксессуары под стать: сумки из бархата, расшитые бисером на вечер, и новая прямоугольная модель ретро из кожи под названием Viv’ Choc на каждый день — ее можно носить как на ремешке, так и как клатч.

И, конечно, в коллекции есть украшения. Феллони сам всю жизнь коллекционирует антикварные броши, кольца и серьги, и в свое время это ему Миучча Прада поручила развивать бижутерию Miu Miu. Поэтому, когда он пришел в Roger Vivier, он сразу предложил сделать ювелирную линию — ему дали пробный срок, и в итоге серьги-шандельеры из страз, ободки на голову, заколки и диадемы для современных принцесс, сразу пользовались таким громким успехом у клиенток марки, что теперь он планирует и дальше развивать это направление. «Мне нравится, что я могу дополнить обувь и сумки украшениями. Конечно, это не тотал лук, но такие детали лучше помогают передать мое видение марки и силуэт сезона. И потом, сегодня мы столько много времени проводим в Zoom, что мы не можем пренебрегать украшениями.

Что может быть круче классных серег или блестящей заколки в волосах, чтобы показать, кто здесь главный?».

Герардо рассказывает, что как только у него выпадает свободная минута, он берется за карандаш и рисует украшения — это его расслабляет. Не зря говорят, что лучший отдых — это смена деятельности. Может, и по той же причине у него получается снимать такие классные фильмы, которые, как он сам говорит: не претендуют на роль шедевра кино, но точно классно вписываются в модную повестку, а главное помогают ему раскрыть тему коллекции для большего количества зрителей и потенциальных покупателей, которые не могут к нему попасть на физическую презентацию. «В названии моего фильма вопрос — Do We Show? Мы показываем или нет? Мы делаем дефиле или нет? И за этими сомнениями кроется еще один более важный вопрос — а скучаем ли мы на самом деле по настоящим шоу, спектаклям и концертам? Или нам и так хорошо на диване с телефоном в руке?». Феллони не дает ответа, но улыбается своей фирменной улыбкой и обещает, что к сентябрю уже готовит новое кино.