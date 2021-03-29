На Кубани автобус с детьми попал в ДТП

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего школьников, сообщило ведомство. Экскурсионный автобус на трассе Ейск-Краснодар съехал в дороги и врезался в бетонный столб, никто из находившихся в автобусе не пострадал.

По данным прокуратуры края, автобус с учащимися направлялся из Ейска в Тимашевск на экскурсию, в салоне находились 32 ребенка и 3 сопровождающих взрослых. Авария произошла на территории Каневского района. После аварии пассажиры автобуса были доставлены по месту жительства в Ейск. Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, уточнило надзорное ведомство.

Анна Перова, Краснодар