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На Кубани автобус с детьми попал в ДТП

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего школьников, сообщило ведомство. Экскурсионный автобус на трассе Ейск-Краснодар съехал в дороги и врезался в бетонный столб, никто из находившихся в автобусе не пострадал.

По данным прокуратуры края, автобус с учащимися направлялся из Ейска в Тимашевск на экскурсию, в салоне находились 32 ребенка и 3 сопровождающих взрослых. Авария произошла на территории Каневского района. После аварии пассажиры автобуса были доставлены по месту жительства в Ейск. Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, уточнило надзорное ведомство.

Анна Перова, Краснодар


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