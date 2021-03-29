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Татарстан ожидает свыше 3 тысяч доз «ЭпиВакКороны»

В ближайшие дни в Татарстане поступит 3,2 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКороны». Об этом на деловом понедельник в мэрии города заявил глава управления здравоохранения Владимир Жаворонков.

Всего Татарстан получил свыше 149 тыс. доз вакцины от коронавируса, включая 33 тыс. доз на прошлой неделе и 26 тыс. доз в минувшее воскресенье.

Господин Жаворонков добавил, что для достижения иммунитета надо охватить вакцинацией 60% взрослого населения. В республике это 1,8 млн человек, а в Казани 589 тыс. человек.

"Ъ-Казань"


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