OR Group в 2020 году сократила чистую прибыль на 66,6% — до 563 млн рублей

Выручка OR Group (ранее ГК «Обувь России»), рассчитанная по МСФО, в 2020 году составила 10,8 млрд руб., снизившись относительно 2019 года на 21,4%, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль группы в 2020 году сократилась на 66,6%, составив 563 млн руб. Показатель EBITDA уменьшился на 35,8% — до 2,3 млрд руб.

«Считаю, в целом мы закончили год с хорошими показателями по чистой прибыли и рентабельности по EBITDA, несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2020 году», — отметил директор OR Group Антон Титов. По его словам, на 2021 год группа запланировала совершенствование диверсифицированной бизнес-модели, наращивание объемов продаж партнерских товаров в розничной сети и на онлайн-маркетплейсе.

OR Group — федеральная розничная компания, которая объединяет маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и сеть торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве.

Дарья Решетникова