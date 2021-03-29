Водители сети магазинов «Петрович» в Петербурге вышли на забастовку

Утром 29 марта на базе сети магазинов «Петрович» на Таллинском шоссе собралось несколько десятков водителей с требованиями увеличить заработную плату. Представителям компании пришлось выйти на переговоры.

О забастовке сообщили в группе «Вконтакте» «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». В комментариях группы также были сообщения о краткосрочных забастовках и на других базах. В пресс-службе сети магазинов «Петрович» заявили, что «часть водителей» проводила «встречу» с руководством, чтобы обсудить зарплаты и условия труда. К моменту публикации новости сообщений о продолжении забастовки не поступало, пресс-служба компании объявила о работе службы доставки в штатном режиме. «Фонтанка» пишет, что руководство магазинов пообещало сотрудникам индексацию заработных плат уже в текущем месяце.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что бастовавшим сотрудникам «Метроподземстроя» выплатили долги по зарплате в размере более 35 млн рублей.