Прокуратура Челябинска не одобрила проект нового порядка по сносу киосков

Проект нового порядка демонтажа незаконных нестационарных объектов в Челябинске не получил положительное заключение прокуратуры города. Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Нормативно-правовой акт планировалось утвердить на заседании гордумы 30 марта.

«К сожалению, положительное заключение от прокуратуры Челябинска не получено. Буквально каждый день мы собираемся с представителями городской думы, администрации, прокуратуры и по устранению выявленных замечаний. С частью мы согласились и устранили, но по нескольким принципиальным моментам не согласны, поскольку эти положения были сформулированы на основании многочисленных обращений граждан, отказ от них ломает полностью всю концепцию этого порядка»,– сообщила вице-мэр. Прокуратура считает, что демонтаж нестационарных объектов невозможен силами «иных лиц»: сносить киоски на территории Челябинска может только МКУ «Городская среда». Однако чиновники и депутаты считают, что это противоречит сложившейся практике, когда, например, предприниматели «оказывают содействие в демонтаже». Кроме того, отсутствие этого положения лишает права горожан избавиться от нелегальных киосков, установленных на территории многоквартирных домов. По словам, Надежды Рыльской, администрация не имеет права демонтировать объекты, расположенные на территории в чей-либо собственности. «Если сегодня до 16 часов мы не получим положительное заключение, будем обсуждать с депутатами возможность принятия нового порядка и будем выносить вопрос о демонтаже в соответствии с теми актами, которые есть»,– сообщила вице-мэр.

Проект нового порядка демонтажа нелегальных киосков и парковок администрация был разработан после того как администрация города получила представление прокурора Челябинска о необходимости корректировки действующего нормативного акта. Аналогичное требование поступило от УФАС России по региону.