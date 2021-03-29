В Каневском районе Кубани автобус со 29 школьниками попал в ДТП

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту ДТП с автобусом со школьниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы ГИБДД по Краснодарскому краю, авария произошла в 8:00 29 марта 2021 года на 147 км трассы Краснодар – Ейск. По предварительной версии, водитель автобуса, ехавшего из Ейска в Тимашевск, съехал с дороги и врезался в столб линии электропередачи. По данным СМИ, причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо. В момент аварии в автобусе находились 29 учащихся и трое сопровождающих. Известно, что детей везли во время школьных каникул на экскурсию.

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали, за медицинской помощью никто не обратился. По данным прокуратуры, сейчас школьников на других автобусах везут обратно в Ейск. В настоящее время проверку также проводят сотрудники Госавтоинспекции на предмет поиска нарушений в документации по перевозке детей.