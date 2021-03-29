В Ярославской области в тройном ДТП пострадал человек

Сегодня в Рыбинском районе Ярославской области произошло тройное ДТП, в результате которого пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления регионального отделения МЧС России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 29 марта около 07:40 у поселка Ермаково Рыбинского района.

По данным пресс-службы, на дороге столкнулись легковые автомобили Hyundai Solaris, Kia Rio и «Лада Приора».

«В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил травмы»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева